Croce Rossa, hub alla Stazione Termini: tamponi rapidi gratuiti per tutti fino al 30 settembre. E parte il treno Covid free

Tamponi rapidi e gratuiti, da oggi fino al 30 settembre. La Croce Rossa gioca un ruolo determinante sullo stato di salute della popolazione e in vista delle prossime riaperture, grazie ai test accessibili senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica. Un po’ come il “modello Tubinga”, la cittadina tedesca dove i tamponi rapidi gratuiti servono per entrare ogni volta in negozi, ristoranti, mezzi di trasporto e così via.

Per farli basterà presentarsi presso la tensostruttura attiva in zona Mura serviane (Stazione Termini, lato via Marsala): chiunque potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido, poi dirà un “grazie” ai volontari della Croce Rossa e al finanziamento dell’Unione europea. Famiglie in difficoltà economica ma anche persone sole oppure travolte dall’emergenza Covid conosceranno così il proprio stato di salute in relazione al rischio contagio.

Obiettivo generale del progetto è «offrire punti gratuiti di screening e ridurre quindi la diffusione del coronavirus: la somma di 35,5 milioni di euro è stata stanziata per sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna), confidando nell’attività delle rispettive società nazionali della Croce Rossa», dice Valerio Mogini, coordinatore sanitario della Croce Rossa Italiana. Al progetto partecipa anche il Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha messo a disposizione gli spazi operativi per eseguire i tamponi: le stazioni. Anche perché da domani parte una nuova iniziativa che potrebbe anche rappresentare il prossimo step indispensabile per chi intende viaggiare: il personale e i passeggeri di due Frecciarossa (Roma Termini-Milano Centrale delle ore 8.50 e Milano Centrale-Roma Termini delle 18.00), infatti, potranno effettuare il test rapido gratuitamente ogni giorno, prima della partenza del treno.

In vista dell’estate, i treni Covid free sembrano quindi destinati ad aumentare. «Contiamo di fare 3-400 tamponi gratuiti quotidiani sia a Roma che a Milano - conclude Mogini -. Poi da maggio saremo pure a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 08:00

