Roma, operazione straordinaria a Termini: oltre 100 persone controllate, multe per 10mila euro

Nell'area della Stazione Ferroviaria di Roma Termini e di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella mattinata di ieri è stata effettuata una nuova operazione ad alto impatto, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale. L'area interessata del servizio, suddivisa in due zone, è stata quella di via Giolitti, via Cappellini, via Principe Amedeo e via Gioberti. Il massivo intervento realizzato ha lo scopo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell'area. Con l'intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, e la collaborazione del Comune, per gli aspetti legati alla «Sicurezza Urbana», si ha l'obiettivo di fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione di reati predatori, colpendo target precisi, già individuati e monitorati nel corso dei vari servizi ordinari posti in atto nella medesima area da varie settimane, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il controllo degli esercizi commerciali e strutture ricettive nonché quello degli stranieri irregolari sul territorio presenti in loco.

Sono stati predisposti appositi servizi antidroga con agenti in borghese e specifiche unità cinofile ed è stata dedicata massima attenzione, in seguito ad un'approfondita mappatura e a un costante monitoraggio, agli esercizi pubblici e di vicinato ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia a causa della presenza di pregiudicati, che per gli assembramenti al loro interno e nelle vicinanze, dovuti anche alla somministrazione di bevande alcoliche, in violazione della normativa di settore. Controlli a tappeto anche per il rispetto della normativa anti-covid. Nel corso delle attività, sono state controllate 119 persone di cui 81 stranieri. Sono 8 le persone accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti e 2 presso l'Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul Territorio Nazionale. Due persone sono state denunciate in stato di libertà. La prima per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio e l'altra per guida senza patente. Durante i vari posti di controllo, sono stati fermati 13 veicoli; 2 le contestazioni elevate per inosservanza al Codice della Strada. I controlli hanno riguardato anche 19 esercizi commerciali: 11 sono state le sanzioni amministrative elevate per un totale di 10,500 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 08:58

