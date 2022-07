Roma, paura a Termini: hotel a fuoco nella notte, evacuate 80 persone

Incendio in un B&B in via Marghera, zona Termini, a Roma, questa notte all'una e mezza circa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto la struttura ricettiva posta al quinto pianto di una palazzina di sei.

Nessuna persona, secondo quanto si apprende, è rimasta ferita ma sono state 80 le persone evacuate. Interdetti il quarto e quinto a causa di danni strutturali che il calore ha procurato ai solai. Sul posto presenti anche forze dell'ordine e il personale del 118

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA