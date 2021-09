Roma, fermato per un controllo a Termini reagisce colpendo gli agenti con calci e pugni

Massima attenzione della Questura di Roma nell'area della Stazione Termini: non solo operazioni “alto impatto”, ma anche un controllo del territorio potenziato. E proprio durante uno dei tanti controlli svolti dagli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, che è stato arrestato un 27enne, originario della Repubblica di Guinea.

La pattuglia, venerdì pomeriggio, ha proceduto al controllo del 27enne mentre era seduto su uno scooter parcheggiato in via Giolitti. Il ragazzo si è subito dimostrato insofferente al controllo di polizia e, dopo essersi autolesionato, si è gettato improvvisamente contro uno dei poliziotti riuscendo così a scappare.

La fuga è durata solo pochi metri e, seppur con molta difficoltà in quanto il giovane ha tentato di liberarsi colpendo con calci e pugni i poliziotti, questo è stato definitamente fermato e messo in sicurezza. Condotto negli Uffici di via Farini, il 27enne, tra l'altro già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione della magistratura. Al termine della giornata uno dei poliziotti che ha operato l'arresto è dovuto ricorrere alle cure mediche e ne avrà almeno per 5 giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 07:01

