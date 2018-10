Termini, tenta di entrare in metro senza biglietto: calci e pugni al controllore

Sergio Pirozzi, il ritorno: «Il centrodestra è sparito, Salvini è troppo forte»

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aggressione nella metro a Roma. Un giovane ghanese di 19 anni è stato richiamato da un controllore dell'Atac mentre tentava di entrare in metropolitana senza biglietto. Per tutta risposta il ragazzo ha preso a calci e pugni il controllore e aggredito anche una guardia giurata intervenuta per bloccarlo.Durante la colluttazione il 19enne ha tentato di sottrarre la pistola al vigilantes. È accaduto ieri mattina intorno alle 10 ai tornelli della metropolitana a Termini. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno arrestato il 19enne, ghanese, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio. Il controllore dell'Atac ha riportato diverse contusioni e ha avuto una prognosi di 5 giorni.