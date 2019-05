Roma, a Termini aprono la portiera dell'auto a una donna e le rubano il cellulare

Due cittadini stranieri, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati alla stazione di Roma Termini da una pattuglia della Squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio.



I due sono stati sorpresi mentre rubavano un cellulare del valore di 300 euro a una signora ferma con la propria auto all'uscita della stazione. La coppia di ladri con un breve cenno si è disposta in modo che mentre uno dei due distraeva la donna il secondo apriva la portiera dell'auto e si impossessava del telefono. Entrambi sono strati bloccati dalla pattuglia della Polizia ferroviaria che li ha arrestati in flagranza. Sabato 18 Maggio 2019, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA