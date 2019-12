di Nico Riva

Felicità, salute, lavoro, una laurea, l'amore, la pace. Anche quest'anno, l'albero di Natale della stazione Termini si riempie di auguri e desideri di tutti i generi. Centinaia di messaggi scritti a mano, con i quali cittadini romani e turisti decorano il grande abete. Grandi e piccini di ogni dove passeggiano, si fermano un istante a leggere o a lasciare il proprio pensiero. L'albero unisce e avvolge la stazione di un'atmosfera magica e inclusiva. E il tono dei messaggi spazia dal più serio allo spiritoso.

C'è chi si augura Alberto Angela Presidente del Consiglio e chi vorrebbe mangiare all'infinito senza ingrassare mai. C'è chi chiede solidarietà per Hong Kong e chi prega Babbo Natale: Dopo anni di precariato, portaci il posto fisso. Il piccolo Andrea desidera che nel suo paese non ci siano più crimini, Francesca (7 anni) chiede di far finire tutte le guerre, mentre Deborah vorrebbe tornare a vivere a Roma.

Chiara si augura che bambine e bambini credano il più possibile a Babbo Natale, mentre Antonio e Martina chiedono a gran voce: Babbo, fai tornare indietro Enrico Berlinguer? Sono numerosi poi gli studenti di ogni età che pregano di passare un esame, di laurearsi presto e di evitare il debito in matematica o in latino. Gabriele Vittorio dona invece il suo desiderio a chi solitamente è abituato ad esaudirli, come un novello Aladdin con il genio della lampada: Babbo Natale, che la tua pazienza possa aiutare a guarire gli altri, ma senza far ammalare te.

Saltano all'occhio le decine di auguri in altre lingue. Dal francese Joyeux Noël allo spagnolo Salud, trabajo, sueños y amor, passando per il classico inglese Merry Christmas. Ma sono davvero tantissimi i messaggi d'affetto e speranza in tedesco, inglese, greco, cinese, giapponese, russo, arabo, portoghese, polacco. Sull'albero dei desideri c'è spazio per tutti. In fondo, quando è festa parliamo tutti la stessa lingua. A Natale, più che mai, siamo tutti uguali.

riproduzione riservata ® Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA