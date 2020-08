Colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha aggredito due persone con un coccio di bottiglia

I poliziotti del commissariato Appio hanno arrestato e portato al carcere di Regina Coeli per tentato omicidio un colombiano di 24 anni. La misura di custodia cautelare è stata disposta dal Gip di Roma per una vicenda avvenuta lo scorso 12 luglio quando il giovane con un coccio di bottiglia ha gravemente ferito al petto e all'occhio due connazionali. Tutto era cominciato poco prima. Un gruppo di ragazzi, tutti sudamericani, riuniti a piazza Cantù, avevano visto un loro connazionale che stava aggredendo un ragazza e sono intervenuti per difenderla. N'è nata una rissa segnalata da alcuni passanti al 112. All'arrivo delle sirene, l'aggressore è fuggito.



Tornata la calma il gruppetto di sudamericani è andato a sedersi su una panchina. All'improvviso, con in mano un coccio di bottiglia, M.A.J.A., queste le inziali del colombiano, è comparso dal dietro scagliandosi contro i ragazzi del gruppo e ferendoli gravemente. La prima vittima è stata colpita al petto, mentre il secondo ragazzo è stato ferito gravemente ad un occhio. Dopo quest'ultima aggressione è definitivamente fuggito. Il ferito più grave, dopo essere stato assistito al pronto soccorso più vicino, è stato operato d'urgenza all'Oftalmico. Le indagini, condotte dal commissariato Appio hanno permesso di ricostruire l'accaduto e identificare l'aggressore. Gli accertamenti medici hanno poi stabilito che i colpi inferti potevano potenzialmente essere mortali per questo il Gip del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA