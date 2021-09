Roma, tentano il furto in appartamento con una corda di 25 metri: arrestati i due ladri acrobati

Tentano un furto con una corda di 25 metri, arrestati due ladri «acrobati». È stato arrestato dai carabinieri di Roma mentre si calava da un appartamento di via Giuseppe Berneri, nella zona di Torre Spaccata, con una corda lunga 25 metri legata alla ringhiera del balcone, insieme al suo complice bloccato all'interno dell'abitazione saccheggiata.

I ladri sono due cittadini albanesi di 22 e 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti. L'arresto è stato fatto nella notte. I due ladri acrobati, sono riusciti ad accedere all'interno della casa, in quel momento vuota, dopo essersi arrampicati fino al terrazzino e forzando le grate.

I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che ha visto la scena ed ha allertato il 112. In pochi minuti sono arrivati i Carabinieri che hanno bloccato il 30enne che ha cercato invano di opporsi all'arresto tentando di divincolarsi per scappare. Il 22enne invece, è stato bloccato sul terrazzino dell'abitazione dove i Carabinieri sono riusciti a salire grazie all'ausilio di un'autoscala dei vigili del fuoco chiamati in ausilio.

