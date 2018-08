Bomba d'acqua ai Castelli e sul Litorale: disagi sulle strade, treni in ritardo

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Castelli Romani e litorale flagellati dal maltempo. Tuoni, lampi, fulmini e pioggia battente per alcuni minuti hanno provocato disagi sulle strade e alla linea ferroviaria. In tilt il passaggio a livello, ritardi dei treni sulla Roma-Velletri di circa un'ora. Al lavoro i tecnici della rete ferroviaria e la polizia ferroviaria su via dei Laghi, alla stazione di Casabianca e sulla via del Mare e stradine adiacenti alla stazione di Pavona.Fuga di gas ad Anzio in via Panacchi, poco distante dalla stazione ferroviaria e dalla via Nettunense sta tenendo impegnati diversi mezzi speciali e autobotti dei vigili del fuoco, la zona è stata interdetta al traffico in attesa dell'intero travaso di gas da un bombolone di una proprietà privata. Sul posto anche il 118, la polizia locale e i carabinieri che hanno chiuso diverse strade del quartiere Lavinio Stazione.