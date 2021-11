Francesca Nunzi: "Racconto a teatro gli Anni '80 ma scrivo un libro sull'Italia che non sa trattenere i suoi cervelli"

Gli anni Ottanta e l’atmosfera di una nuova Dolce Vita ripercorsa fra schetch, monologhi e canzoni nello spettacolo "Storyquick", con protagonista fra gli altri Francesca Nunzi, dal 5 al 7 novembre sul palco del Teatro Roma.

Qual è il suo ruolo in Storyquick?

«Racconterò le vicissitudini di un’attrice, che ha avuto successo con un programma televisivo degli anni ’80, ma che in realtà è una donna molto lontana da quel mondo e prova disagio a vivere in un contesto a cui sente di non appartenere».

Cosa la diverte di questo spettacolo?

«Senz’altro lavorare con colleghi con cui condivido il palco: Lallo Circosta, Marco Facchini; Lavinia Fiorani e Fabrizio Gaetani. Inoltre trovo divertente collegare dei monologhi brillanti comici che non sono fine a se stessi, proprio perché riuniti in uno spettacolo e collocati in un importante periodo storico».

Quali sono i suoi ricordi più belli degli anni ‘80?

«Sarò sincera, non ho mai amato molto quegli anni. Non mi piaceva nulla né la musica, né la moda, né la tv, e mi pesava essere ancora al liceo, perché ostacolava il mio desiderio di fare l’attrice».

L’Italia però era guardata con ammirazione?

«Io non ci credo mai quando dicono che il nostro paese è guardato con ammirazione. Forse solo durante il dopoguerra; personalmente andrei volentieri a vivere in Danimarca».

Che effetto fa tornare in teatro a capienza normale?

«Bello; ma confesso che temo che gli spettatori non siano ancora del tutto tranquilli a trovarsi di nuovo uno accanto all’altro. Mi auguro prevalga il desiderio di ritorno alla normalità».

Progetti in campo teatrale ed editoriale?

«Ho diverse serate con i miei monologhi nei teatri italiani; a gennaio riprenderò con la commedia "Cuori Scatenati" con Diego Ruiz e Sergio Muniz, e da febbraio sarò di nuovo nello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola". Riguardo la mia attività di scrittrice, sto scrivendo un romanzo - il mio quarto libro - intitolato "I semi del buon domani", che tratta dei cervelli in fuga dall’Italia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA