Conidi, leader dell'Orchestraccia: "Per due serate tutta la band al Teatro Olimpico per mettere in scena La Figuraccia"

di Valeria Arnaldi

“La Figuraccia” è il nuovo spettacolo-concerto dell’Orchestraccia che, il 23 e 24 novembre, sarà al teatro Olimpico. Una nuova storia, all’insegna della romanità ma non solo come dice il leader del gruppo, Marco Conidi.

Cos’è “La Figuraccia”?

«Una nuova avventura nata dalle ceneri de “La Nottataccia”, il programma che abbiamo realizzato per Rai2. Protagonista è l’Orchestraccia, con tutti i suoi membri, alle prese con una serie di vicende che sorprenderanno e faranno divertire. Diciamo che ne abbiamo inventata un’altra delle nostre, ma non si può raccontare, va vista».

Al centro, Roma...

«Roma è il punto di partenza ma, come sempre, guarderemo oltre, anche alle altre regioni, tra affinità e differenze. Sciascia e Belli, in tempi diversi, hanno di fatto detto le stesse cose, la pizzica salentina e il saltarello hanno punti musicali in comune e così via».

Quindi c’è un po’ di Roma ovunque?



