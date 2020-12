TeatrOrror sulle rotelle con lo spettacolo “Lovecraft Tales”, attraverso i luoghi del mistero di Roma

Da Lovecraft a Dario Argento, omaggio al mondo dell'orrore con lo spettacolo "Lovecraft Tales" di Mary Ferrara, andato in scena prima della chiusura dei teatri dovuta all'emergenza Covid-19 e che è stato selezionato per partecipare al Festival T.e.i.m.t, rassegna di movie theatre diretto dall’attrice Isabel Russinova e visibile fino al 10 dicembre sulla piattaforma Indiecinema.

L'autrice e regista dello spettacolo ha pensato di spargere lo spirito della cultura per non renderla "fantasma" e così, in collaborazione con l'associazione I Pattinatori del Pincio, è nata l'iniziativa TeatrOrror sulle rotelle, personaggi in movimento che non sostano ma corrono sui pattini attraversando alcuni luoghi del mistero di Roma. L’idea è quella di portare sulle rotelle alcuni protagonisti dello spettacolo, solitamente rinchiusi tra le pagine dei libri di Howard Phillips Lovecraft, riconosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror insieme ad Edgar Allan Poe e considerato da molti uno dei precursori della fantascienza angloamericana.

Il gruppo di pattinatori professionisti partirà con indosso il costume in rappresentanza dei vari personaggi e un carico di libri ovviamente a tema, donati da Armando Curcio Editore, che saranno lasciati in regalo nelle varie tappe. Partenza il 10 e il 16 dicembre alle 19.00 da piazzale Flaminio per raggiungere Ponte Sant’Angelo dove aleggia lo spettro di Beatrice Cenci, protagonista di una storia di violenza e decapitata l’11 settembre del 1599 a soli 22 anni, per poi fare tappa a piazza del Popolo di fronte alla targa in memoria dei carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari, giustiziati dal boia Mastro Titta, che secondo le leggende si aggirano come spiriti nella notte. Conclusione dell’itinerario nel quartiere Coppedè, mix di architettura liberty e neo gotica, cosparso di elementi esoterici e massonici ed utilizzato spesso come scenario di film horror, tra i quali “L’uccello dalle piume di cristallo”di Dario Argento. Omaggio finale a Daria Nicolodi, regina del thriller italiano recentemente scomparsa.



Link spettacolo in streaming: https://www.indiecinema.it/lovecraft-tales

