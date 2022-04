Roma, buoni taxi per le corse durante l'emergenza Covid: il Campidoglio rimborsa a maggio tutto il debito

Fumata bianca per le auto bianche. Entro i primi giorni di maggio arriveranno dal Comune di Roma i rimborsi per tassisti e autisti di Ncc che hanno aderito alla promozione dei Buoni viaggio, mettendosi a disposizione della città per l’emergenza Covid. Dopo la denuncia di Leggo, che ieri segnalava i ritardi dei rimborsi da parte del Campidoglio, dall’assessorato ai Trasporti fanno sapere che l’intera somma verrà erogata entro poche settimane.

I buoni viaggio, previsti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per i clienti disabili, per le donne e gli over65, consentivano ai clienti di viaggiare con una spesa ridotta del 50% fino a un massimo di 20 euro a corsa, 400 euro al mese. L’altra metà restava a carico del tassista, in attesa dei rimborsi del Comune che ad oggi, dopo 4 mesi dalla fine della promozione, ancora non ci sono. Per ora, infatti, nelle tasche dei tassisti è arrivato solo un 20% del dovuto, vale a dire il mese di ottobre. Ma la parte maggiore riguarda novembre e dicembre quando il servizio si è diffuso maggiormente.

Oggi stesso il dipartimento dei trasporti avvierà l’iter affinché dalla ragioneria sia liquidato il mese di novembre, che quindi arriverà tramite bonifico all’inizio della prossima settimana. Subito dopo partirà lo stesso procedimento per i rimborsi di dicembre: entro l’inizio di maggio, assicurano dall’assessorato ai trasporti guidato da Eugenio Patanè, dovrebbe essere tutto saldato.

