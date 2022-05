Roma, tassista aggredito e rapinato: la polizia arresta un giovane egiziano

Un tassista è stato aggredito a bottigliate e rapinato, la scorsa notte, a Roma. La polizia, prontamente intervenuta, è riuscita a identificare e arrestare l'aggressore: si tratta di un 23enne egiziano.

È accaduto in via Salviati, in zona Collatina/Tor Sapienza. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, aveva chiamato un taxi e si era fatto portare a via Salviati, intorno a mezzanotte. Poi, al momento di pagare il tassista, lo ha colpito con una bottiglia, rubandogli il portafoglio e fuggendo.

Il tassista, un 36enne, ha allertato le forze dell'ordine e la polizia, in pochi minuti, è riuscita a individuare ed arrestare il 23enne egiziano. Il tassista è stato ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, in codice giallo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 13:41

