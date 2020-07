Genitori coprono la targa dedicata al figlio nel parco del degrado. Salvini: «La Raggi fa vergognare i genitori»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel 2002 un ragazzino è morto ad appena 15 anni in un incidente stradale e il Comune di Roma gli ha dedicato un parco: peccato che l’area verde sia così degradata che i genitori abbiano deciso di coprire la targa perché si vergognano. Altro che dire che i romani “sono gente di fogna”. Beppe Grillo venga davanti al Municipio 9 per vedere come Virginia Raggi malgoverna la Capitale. Roma merita di più e di meglio». Lo dice il leader della Legaparlando del dramma di Riccardo Cino (1987-2002) e della targa in sua memoria memoria collocata nell’area verde davanti al Municipio 9 di Roma ma coperta dai genitori, come denunciato sulle pagine di Leggo