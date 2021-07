Roma, un'altra targa “sfortunata”: per scoprire quella dedicata al maestro Morricone serve la scala

A Roma gaffe alla cerimonia per l'inaugurazione della targa alla memoria del maestro e compositore Ennio Morricone, scomparso quasi un anno fa. E con questa siamo a due. All'inizio di giugno, infatti, la targa sul Lungotevere Aventino intitolata all'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con tanto di nome sbagliato (c'era scritto "Azelio"), oggi un altro "fuoriprogramma" per Morricone. Meno grave certo, ma sempre imbarazzante per le autorità cittadine, capitanate dalla sindaca Raggi, ai parenti e agli ammiratori del Maestro.

Al momento di svelare l'effige appena installata all'Auditorium per intitolare il Parco della Musica al maestro Ennio Morricone, il vessillo giallorosso della Città, sotto la guida della sindaca Virginia Raggi, è rimasto impigliato nei bordi della targa. Un minuto di panico con la Raggi che, girandosi verso il suo staff, ha chiesto “Ci date una mano?”. Due operai di Roma Capitale, armati di scala, hanno risolto il problema, chiaramente "a mano". Applausi con battuta conclusiva lasciata ai parenti del grande compositore romano: «Porterà fortuna».

