Genitori coprono la targa dedicata al figlio nel parco del degrado. Meloni: «Se non ci pensa l'amministrazione lo pulirà FdI»

Suscita indignazione la vicenda della targa coperta nel parco di Roma, quartiere Laurentino, dai genitori del ragazzo di 15 anni morto in un incidente a cui è stata dedicata dal Comune., leader di Fratelli d'Italia, ha riportato sui suoi profili social l'episodio di noncuranza denunciato sulle pagine di Leggo e ha rilanciato con una proposta: «Se non ci penserà l’amministrazione a rimediare al più presto a questa situazione vergognosa e paradossale, sarà Fratelli d’Italia a ripulire il parco e a restituirlo a famiglie e cittadini romani».Queste le parole di Giorgia Meloni pubblicate su Facebook:Coprono la targa dedicata al figlio per la noncuranza del parco lasciato nel degrado dal Comune: «finché resta in quelle condizioni, il nome di mio figlio lì non ce lo lascio», così la mamma di Riccardo, 15enne che perse la vita in un terribile incidente stradale e a cui è stato intitolato il parco.L’ultima pulizia del parco risale infatti al 2018, da allora la totale assenza dell’amministrazione e addirittura il divieto a diversi volontari – tra cui il papà di Riccardo - di ripulirlo.Se non ci penserà l’amministrazione a rimediare al più presto a questa situazione vergognosa e paradossale, sarà Fratelli d’Italia a ripulire il parco e a restituirlo a famiglie e cittadini romani.