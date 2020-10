Covid, ecco i 135 laboratori privati dove da oggi è possibili fare i tamponi al costo di 22 euro

Sette decessi, cinque posti letto occupati in più nei reparti di terapia intensiva, un aumento di 32 ricoverati in altri reparti e ben 505 persone in più in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’ultimo bollettino della regione Lazio che ieri ha registrato altri 594 nuovi casi positivi al coronavirus (mai così tanti, il numero è in ascesa costante) a fronte dell’ennesimo record di tamponi effettuati (15.930). «Se non si piega la curva, nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure», ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato, aggiungendo come il valore RT settimanale sia salito a 1.14. A Roma sono 307 i contagiati in più, con prevalenza nel territorio della Asl Roma 2 che ne ha registrati 164 contro i 110 della Asl Roma 1 e i 33 della Asl Roma 3.

Cinque le vittime nella Capitale. In provincia sono 163 i casi (con un decesso), mentre nelle altre province i casi sono 124 casi (con Latina e Viterbo più colpite), anche qui con un decesso.

Via libera ai tamponi antigenici nei 135 laboratori privati indicati e che sono inseriti nell’elenco pubblicato sul sito SaluteLazio.it. Il costo è stato quantificato in un massimo di 22 euro ciascuno.

