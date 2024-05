Roma, tamponamento sull'Aurelia: 4 auto e una moto coinvolte. Gravissimo centauro

di Redazione web

Tamponamento a catena sulla via Aurelia, in località Castelguido, in direzione Roma, alle 17:30 circa di oggi. A scontrarsi cinque veicoli tra cui una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, 59enne, elitrasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Ferita anche la passeggera che era con lui, un'italiana di 49 anni, trasportata all'Aurelia hospital.





La dinamica dell'incidente

Le auto coinvolte sono: una Dacia Duster, una Toyota Yaris, una Peugeot 208, una Opel Zafira e la moto Bmw. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La statale è stata chiusa al traffico per le operazioni del caso.











