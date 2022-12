Talenti, arrestati due truffatori di anziani: prendevano il reddito di cittadinanza

di Emilio Orlando

C’erano anche mafiosi appartenenti ad un locale sodalizio della ‘ndrangheta che intascavano con disinvoltura il reddito di cittadinanza. E poi numerosi “furbetti” diventati bravi ad approfittare degli ammortizzatori sociali.

LE INDAGINI. Lo hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci, durante le indagini che hanno portato tempo fa all’arresto di 65 persone accusate di vari reati nei comuni di Anzio e Nettuno, sciolti recentemente dal Ministero dell’Interno per infiltrazione mafiosa. Tra i criminali finiti in manette durante la cosiddetta l’operazione “Tritone” che puntava a liberare il litorale romano dalla morsa criminale, 23 persone sono state anche denunciati per truffa e percezione indebita dei sussidi statali perché, nonostante i precedenti penali che li vedevano addirittura come protagonisti del narcotraffico internazionale, beneficiavano illecitamente del sussidio di sostegno al reddito mensile.



