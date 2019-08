Roma, si aggira con un taglierino vicino alla fermata della metro: passanti terrorizzati

Un 63enne originario della provincia di Avellino, incensurato, si stava aggirando, senza motivo, con un taglierino tra i passanti nei pressi della fermata della metropolitana Cavour e a chi gli chiedeva di mettere via quel pericoloso taglierino rispondeva con delle minacce. Le segnalazioni giunte al 112 hanno consentito ai carabinieri di Roma di inviare sul posto, in pochi minuti, un'auto. I militari hanno rintracciato l'uomo che, una volta disarmato, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca e minaccia aggravata. Il taglierino è stato sequestrato. Martedì 6 Agosto 2019, 10:38

