Roma, svuota la cantina del nonno e trova barattoli di esplosivo

Roma, esplosivo in cantina: arrivano gli artificieri. Ha trovato diversi barattoli di esplosivo all'interno della cantina del nonno, morto da tempo, che stava svuotando. È accaduto ieri in viale dei Campioni in zona Eur a Roma. Il nipote ha così dato l'allarme. Sul posto la polizia. L'area è stata messa in sicurezza.

Poi è sorto il dubbio ricordando la passione per i fuochi d'artificio del caro estinto, e hanno chiamato la polizia ipotizzando che potesse trattarsi di materiale pericoloso. Sospetto fondato dato che gli agenti hanno accertato che la polvere nera era materiale esplodente per un peso complessivo di tre chili. Per questo è stata chiusa la strada ed è stato chiesto l'intervento degli artificieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 11:43

