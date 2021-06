Roma, svolta “green” a Casina Valadier: inaugura l’Hortus Bar & Bistrot, il giardino chic per gli amanti dell’“healthy living” anche a tavola

La location per i romani è da sempre d’eccezione, essendo immersa nel cuore di Villa Borghese e vantando una vista sulla città dalla bellezza impareggiabile. Ma quest’anno, per l’estate post pandemica, Casina Valadier è riuscita a superare se stessa, dandosi un’anima ancora più unica. Il sontuoso gioiello neoclassico affacciato su piazza del Popolo, infatti, è tornato con un look completamente rinnovato che sprizza magia da ogni angolo e con un linguaggio del gusto che racconta di sostenibilità, eticità e natura. Palcoscenico principale del nuovo corso che prende forma in una bellezza che sa di buono all’insegna dell’“healthy living” e del “green”, è il suggestivo giardino dell’Hortus Bar & Bistrot, fiore all’occhiello dello spazio in un susseguirsi di fiori di campo e angoli di roseti, piante di agrumi e fragoline di bosco come separé tra i tavoli e, ancora, spezie ed essenze della Macchia mediterranea. Illuminato da candele e luci soffuse, il salotto “open air” appena inaugurato è il luogo ideale per deliziare il palato in un’atmosfera fiabesca, che si accende di glamour già a partire dall’ora dell’aperitivo con gli sfizi di chef Massimo D’Innocenti, che coniugano benessere e gusto riducendo i grassi ed esaltando le proprietà organolettiche degli ingredienti con sofisticate e moderne tecniche di cottura.

Ogni giorno, dalle ore 18 fino a tarda sera, cullati dalle dolci note della musica, gli ospiti potranno quindi immergersi in un’oasi esclusiva nel cuore di Roma, sorseggiando drink accompagnati da cicchetti leggeri, freschi e golosi. Come la Bruschetta con zucchine in concia, zenzero e menta, le Alici croccanti con bufala e basilico, gli Arrosticini di “marango” affumicati alle erbe e la Pinsa. Anche il cocktail bar rispecchia la filosofia di sostenibilità e rispetto per l’ambiente abbracciata da Casina Valadier: gli ingredienti utilizzati in abbinamento agli spirits nella preparazione dei drink sono, infatti, a chilometro zero. A curare la direzione artistica di Hortus Bar 2021 ci penseranno Aldo Nascimbeni, Riccardo Sargeni, Perla Nahum e Virginia Cosentini Pallavicino, storici conoscitori del vivace mondo romano più esclusivo e raffinato. Grazie a loro, la stagione estiva sarà ricca di serate a tema, tra musica dal vivo e dj set con i più importanti nomi del panorama italiano e internazionale. Ad accompagnare con playlist su misura ogni momento della giornata, tra gli altri, interverrà Coleman Feltes, noto volto della club culture mondiale, mentre per le serate di live set saranno presenti anche i londinesi Smooth Sailors. Per gli speciali aperitivi musicali, invece, non mancherà Marco Patrignani con il suo progetto “Film Simphony”.

A Casina Valadier uno spazio esclusivo è dedicato al bistrot con vista sulle cupole e sui tetti della città, dove si ordina la rinnovata proposta gastronomica di chef D’Innocenti. Un menu basato sulla prossimità della provenienza delle materie prime e che vanta - grazie alla realizzazione di un orto verticale con frutta, verdura ed erbe aromatiche - tanti prodotti di casa. Il nuovo corso, inoltre, include il programma “no waste”, con la riduzione di rifiuti e scarti, nonché il rispetto per il mondo vegetale, aumentando la qualità e promuovendo una filosofia di cucina autarchica con preparazioni tutte “home made”. Ecco, allora, che ai tavoli in stile Belle Époque del bistrot di Casina, si alterneranno prelibatezze come l’Insalata con anguria marinata al tè verde, pomodori freschi e fermentati, kefir, cetrioli e menta e il Cannolo di pomodoro disidratato con ricotta e caponata di melanzane. E ancora: il Polpo arrostito alla paprika con insalatina di fagioli del purgatorio e sedano e i Sedanini turanici bio del Pastificio Agricolo Mancini con guanciale amatriciano, pomodoro datterino e pecorino Deroma.

Sempre tra i primi, “must” per la tavola dei romani ma in una versione fresca, arrivano gli Gnocchi saltati con spigola bio, “palma d’oro”, limone e menta. A chiudere in dolcezza sono chiamati invece il Babamisù, la Tartelletta meringata ai frutti di bosco e il Semifreddo al Moscato di Terracina con pralinato di nocciole e insalata di fragoline di bosco di Nemi e rabarbaro. Ma non finisce qui: la svolta “greentosa” di Casina non si esaurisce nel piatto. Il presente e il prossimo futuro del gioiello architettonico di Villa Borghese puntano infatti sulla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di questo luogo iconico, riscoprendo la sua storia attraverso i secoli e le sue varie anime, come l’hortus romano, con la famiglia degli Acilii dentro le Mura Aureliane, i sotterranei ramificati e la cisterna romana creata per portare acqua alle fontane e alle terme in epoca imperiale. Spiega il proprietario di Casina Valadier Massimiliano Montefusco: «Il nostro obiettivo è valorizzare la grande bellezza storico-culturale-artistica di questo luogo, per regalare alla città un nuovo corso di innovazione che sia etica, sostenibile e green. Ma anche per riportare le persone a contatto con la natura in un posto dal passato unico come Casina». Green pass alla mano, si riparte anche con gli eventi all’aperto e il wedding, grazie agli ampi e ariosi spazi del giardino dove sarà possibile festeggiare con amici e parenti preziosi momenti, in totale sicurezza e immersi nel fiorito tappeto d’erba, orgoglio della proprietà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA