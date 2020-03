Elezioni in centro storico per sostituire Gentiloni. Oggi il voto: sette candidati per un seggio alla Camera

Si vota oggi a Roma nel collegio uninominale della XV circoscrizione Lazio 1 per coprire il seggio vacante alla Camera dei deputati lasciato vuoto da Paolo Gentiloni dopo la nomina a commissario degli Affari economici e finanziari dell'Unione Europea. La circoscrizione Roma centro coinvolge tutto il municipio I e parti dei municipi II, XIII, XIV e XV: sono chiamati al voto 160mila elettori. Si vota dalle 7 alle 23, e possono votare tutti i cittadini maggiorenni provvisti di carta d'identità e tessera elettorale. La scheda elettorale si può ritirare o rinnovare dalle 7 alle 23 all'anagrafe centrale in via Petroselli.



Sette candidati per un posto alla Camera dei deputati: per il centrosinistra, il nome del candidato è Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle finanze, sostenuto anche da Sinistra italiana, Movimento democratico e progressista - Articolo 1, Italia Viva, Partito socialista italiano, Demos, Europa Verde. Maurizio Leo è il candidato del centrodestra per Fratelli d'Italia, sostenuto anche da Lega e Forza Italia. È avvocato cassazionista e professore di Diritto tributario presso la scuola nazionale dell'Amministrazione della presidenza del Consiglio dei ministri e presso la Scuola di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. Per il Movimento 5 stelle, è scesa in campo Rossella Rendina, attivista alla sua prima candidatura, laureata in Architettura ed esperto estimatore al tribunale civile di Roma. Mario Adinolfi è candidato per il Popolo della famiglia, mentre Elisabetta Canitano è la candidata di Potere al Popolo. Marco Rizzo è sceso in campo per il Partito comunista e Luca Maria Lo Muzio Lezza ha presentato la sua candidatura per Volt Italia.



Il collegio è composto dai rioni Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo, Ripa, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere, Prati, Trionfale, Flaminio, Della Vittoria. Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA