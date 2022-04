Roma, un corcorso per suore all'Ergife? No, in 520 per l'Assemblea plenaria internazionale

Su 700 Superiore Generali che ne hanno diritto, ben 520 suore di ordini religiosi femminili si riuniranno a Roma tra il 2 ed il 6 maggio per la loro Assemblea plenaria internazionale. “Vulnerabilità”, “Processo sinodale”, “Vita religiosa e Sinodalità”, “Periferie”, “Chiamate alla trasformazione” sono i 5 argomenti di dibattito presso l’Hotel Ergife, noto a buona parte dei giovani italiani come sede di prova per i concorsi.



Stavolta invece delle preghiere degli aspiranti all’assunzione, ci sarà un contesto ecclesiastico fuori dal comune presieduto da Suor Jolanta Kafka: un nome che, da solo, è tutto un programma.

