A Roma, una persona si sarebbe buttata da un palazzo, in via due Ponti 212, e sarebbe morta sul colpo. La vicenda è riportata dal quotidiano Il Messaggero.



La persona, di genere ancora non identificato, si sarebbe gettata da un palazzo questa mattina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. Inutili i soccorsi. La strada è stata provvisoriamente chiusa e non ci sono ancora informazioni sulla vittima. Martedì 8 Ottobre 2019, 14:59

