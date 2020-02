Dramma a Roma questa mattina quando un uomo è precipitato dal quarto piano di un palazzo alla periferia della città, nel quartiere Torre Angela. L'uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime e al momento si ipotizza un tentato suicidio. In casa con lui c'era la moglie che l'avrebbe visto lanciarsi giù. Sul posto la polizia con la scientifica.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 13:24

