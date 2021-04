Aggredisce il vicino di casa con una pinza e si lancia dal 13esimo piano: choc nella notte di Pasqua

Ha aggredito il vicino di casa con una pinza, poi si è lanciato dal 13esimo piano ed è morto. È successo nella notte in via Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, Roma. L'uomo, un 46enne con precedenti per droga, era stato lasciato da poco dalla moglie. Ieri notte, il 46enne ha suonato al vicino e l'ha colpito alla testa con una pinza. Poi è fuggito salendo al 13esimo piano del palazzo. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco. I militari dell'Arma non hanno avuto il tempo di fare nulla: dopo pochi minuti l'uomo si lanciato nel vuoto ed è morto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 12:00

