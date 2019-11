Ha minacciato di buttarsi dal quarto piano, ma è stata salvata dai poliziotti del reparto Volanti e del commissariato San Giovanni che l'hanno convinta a desistere. È successo alle 14, in via Magna Grecia dove una ragazza di 28 anni in casa con la madre ha tentato il suicidio, sventato con una trattativa lampo. Lunedì 18 Novembre 2019, 16:02

