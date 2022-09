Roma choc, donna violentata in via Barberini: salvata dai turisti. Ma senza video non fa notizia

Il video non c'è. La violenza purtroppo sì. La vittima è ancora una volta una donna. La bestia è uno straniero di etnia indiana. Non siamo a Piacenza (dove poche settimane fa ha fatto scandalo il video di una donna ucraina violentata in pieno giorno) ma a Roma, nella centralissima via Barberini, a due passi da piazza di Spagna e Fontana di Trevi, dove una quarantenne italiana è stata assalita intorno alle 20: l'uomo le è saltato addosso, ha iniziato a strattonarla, palpeggiarla e ha provato con la sua forza a trascinarla in una traversa. A strapparla da quella violenza disumana alcuni turisti che stavano aspettando l'autobus e sono intervenuti e poi, subito dopo, l'arrivo provvidenziale dei carabinieri.



Il video non c'è, dicevamo. O almeno Leggo non ne è entrato in possesso. E guarda caso di questa violenza sessuale nessuno ne ha saputo nulla, nessuno ne ha parlato. Eppure è successa una settimana fa nel centro della Capitale d'Italia. Un'altra donna è sotto choc, traumatizzata. Come i suoi affetti più cari. Tutti impotenti di fronte a un fenomeno sempre più allarmante.

La violenza sessuale in pieno centro di Roma







Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 08:13

