Roma, 21enne studente universitario arrestato per droga

Un appartamento di studenti universitari fuori sede al centro di Roma, utilizzato come base per lo spaccio di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli che, nel corso di un controllo, hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario di 21 anni, della provincia di Avellino. In particolare, in via Giovanni Da Procida, nei pressi di piazza Bologna, alla vista dei militari il giovane è apparso subito spaventato. Il ragazzo, infatti, al termine di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pezzetto di hashish.

Roma, 30enne si appostava fuori dalle scuole: arrestato per tentata violenza sessuale

Da qui è scattata la perquisizione anche presso la sua abitazione, in via Ludovico, dove, all'interno della sua stanza da letto, sono stati trovati 200 grammi di marijuana in una borsa computer; 0,3 grammi di marijuana in un barattolo; 27 grammi di hashish in un involucro in plastica. Inoltre, 2.140 euro in contanti, un bilancino, un coltellino e materiale per il confezionamento delle dosi. Alla luce di quanto rinvenuto, lo studente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Nel medesimo contesto, a causa del forte odore di sostanza stupefacente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche ad altre 3 stanze da letto dello stesso appartamento che il 21enne condivideva con altri studenti fuori sede e anche qui è stata trovata altra droga. In particolare un altro 21enne, della provincia di Frosinone, è stato denunciato per la detenzione di 21,5 g di marijuana. Altri due studenti coetanei, uno della provincia di Frosinone e uno della provincia di Ascoli, sono stati segnalati al Prefetto perchè trovati in possesso di modesti quantitativi per uso personale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA