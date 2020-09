Covid a Roma, studente positivo al liceo Righi: tutta la classe in quarantena

Uno studente positivo e l'intera classe resta in quarantena con la didattica a distanza. E' accaduto al liceo Righi: l'istituto ieri è stato interamente sanificato, non solo l'aula e il corridoio frequentato dal ragazzo, per poter far tornare tutte le altre classi regolarmente in presenza.



La preside Monica Galloni, in contatto con i medici della Asl che porteranno avanti i protocolli, ha sottolineato: «Mi preme ricordare a tutti l'importanza di un comportamento corretto e rispettoso delle norme esistenti per contenere la diffusione del virus. Se vogliamo continuare ad essere tutti insieme, il più possibile, a scuola dobbiamo continuare a contenere attività collettive: feste, partite di pallone e, in generale, uno stile di vita che ancora non possiamo permetterci».



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA