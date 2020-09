Ancora uno studente positivo: tutta la classe in quarantena

Uno studente del liceo classico Russell, sede di via La Spezia, Roma, è stato trovato positivo al Covid 19. La comunicazione arriva direttamente dell'Istituto che sul proprio sito internet informa la comunità scolastica e le famiglie sulle procedure da seguire. «Si comunica che è stata disposta dalla Asl, Servizio di prevenzione territorialmente competente, la quarantena per una classe quarta poichè è stato accertato il tampone positivo al Covid per uno studente». «Lo studente in questione - si legge - aveva manifestato sintomi a casa e i genitori, rivolgendosi al pediatra, hanno fatto fare il tampone ed è risultato positivo. Lo studente ha frequentato solamente quattro giorni, dal 15 al 18 settembre. I genitori hanno avvisato la scuola ed è stato allertato il servizio Asl competente il quale ha fatto partire il tracciamento per i contatti stretti».



«La classe in questione ha osservato scrupolosamente tutte le regole sul distanziamento e sull'igiene personale», conclude la circolare scolastica. Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA