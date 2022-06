Roma, Cupido al Colosseo? Il mistero dello striscione con la proposta di matrimonio FOTO

Roma, c'è un Cupido nascosto al Colosseo? Il mistero della proposta di matrimonio. Un maxi striscione con la scritta "mi vuoi sposare?" è stato appeso nella serata di mercoledì nel cuore della Capitale. Nessuno sa chi sia questo super innamorato, arrivato addirittura a scrivere uno stendardo lungo almeno una decina di metri. Esattamente come quelli che vengono appesi allo stadio, ma questa volta il messaggio era dal tenore decisamente differente: chi sarà la destinataria della dedica d'amore?

L'innamorato ha messo questo striscione proprio davanti al Colosseo nel giorno di San Pietro e Paolo, un giorno di festa per Roma. Numerosi i curiosi, tra cui tantissimi turisti decisamente divertiti, che in serata si sono fermati davanti al messaggio a caratteri cubitali dello spasimante: pronti con gli smartphone in attesa del passaggio della futura sposa a immortalare il momento.

