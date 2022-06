Roma, strappano catenina d'oro dal collo di un 66enne: arrestati due giovani

Aveva strappato una catenina d'oro dal collo di un 66enne ed era scappato con un complice. Per questo un ragazzo italiano di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Roma in esecuzione di una misura cautelare in carcere chiesta dalla procura della repubblica e disposta dal Gip del tribunale di Roma. Il 12 maggio scorso, gli agenti avevano già sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il suo complice per rapina.

Lo scorso maggio, in via Ignazio Silone, il giovane, dopo essersi avvicinato alla vittima, un italiano di 66 anni, gli aveva strappato dal collo la catenina d'oro, dandosi alla fuga insieme al complice che lo attendeva a bordo di una macchina pronta a partire.

Poco dopo, però, i poliziotti hanno intercettato l'auto in fuga, riuscendo a fermare l'uomo alla guida. Il complice, invece è riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori, grazie a una serie di indagini, però sono riusciti a rintracciare il giovane e lo hanno arrestato.

