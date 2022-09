Roma, strani oggetti comparsi a piazza del Popolo: «Sono vespasiani?». Ecco di cosa si tratta

Roma, un piccolo giallo a piazza del Popolo. In uno dei luoghi più famosi e iconici della Capitale, sono comparse delle strane installazioni, che hanno destato la curiosità dei passanti.

Roma, il giallo a piazza del Popolo

«Ma sono vespasiani?», si chiede qualche passante. E altri aggiungono: «Per essere vespasiani, sembrano scomodi e offrono poca privacy». Inoltre, c'è chi ha notato il classico simbolo dei bagni maschili: «Possono usarlo solo gli uomini, le donne come potrebbero farlo?». Tutte obiezioni legittime e parzialmente giuste. L'intuizione, in fondo, è corretta.

Piazza del Popolo, risolto il giallo

Non si tratta di veri e propri vespasiani, ma di semplici orinatoi, che possono essere utilizzati solo dagli uomini. La conferma arriva direttamente da RC Service, azienda romana specializzata nel noleggio di bagni chimici e transenne, principalmente per eventi. «Sono semplicemente orinatoi. E sì, possono essere utilizzati solo dagli uomini» - conferma l'azienda, che ha la sede operativa in zona Finocchio, all'estrema periferia Est di Roma - «Sono stati noleggiati e installati per la maratona CorriRoma». Gli uomini impegnati nella maratona notturna, che avrà luogo questa sera, potranno quindi concedersi una pausa durante il lungo percorso per un... ricambio d'acqua.

