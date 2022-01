Roma prima città italiana con i "super dettagli" di Google Maps: si vedranno anche i marciapiedi e le strade in salita

Non solo negozi e informazioni sul loro affollamento, per regolamentare preventivamente i flussi anti-Covid. Ora Google Maps offre anche un servizio che dovrebbe aiutare cittadini e turisti nel “muoversi” in città grazie a dettagli unici.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e la comprensione dei paesaggi urbani, Google introduce infatti la funzione di “mappe stradali dettagliate” in più città nel mondo. E Roma sarà la prima per l’Italia. Le persone potranno vedere strade estremamente ricche in informazioni sulla mobilità, sia veicolare che pedestre: per esempio dove sono i marciapiedi, le strisce e le isole pedonali. Ma nel proprio smartphone o tablet si potrà capire anche la forma e la larghezza di una strada in pendenza. «Questi dettagli sono importanti perché sempre più persone cercano nuovi modi di muoversi in città, a causa della pandemia: informazioni che risultano altresì utilissime per i pedoni specialmente quando si usa una sedia a rotelle o un passeggino», spiegano gli sviluppatori del colosso digitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA