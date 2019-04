© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e proprio groviera. Non c'è altro modo per descrivere le strade di Roma, e quelle del litorale in particolare. Il video e le foto che vedete ne sono una concreta testimonianza. Una situazione che, va detto, ha pochi precedenti. Raramente la situazione è stata così disastrosa. E' bastata un'abbondante pioggia nei giorni scorsi per far letteralmente aprire delle voragini nelle strade di molti quartieri della Capitale. Soprattutto la situazione del decimo municipio appare molto grave.E' evidente che questa situazione rischia di trasformare una passeggiata in moto al mare, magari sfruttando il ponte del 1 maggio, in una sorta di prova di sopravvivenza. Non solo i motociclicisti, ma anche gli automobilisti dovranno porre la massima attenzione alle buche presenti sul litorale se non vorranno spendere una fortuna dal gommista. La profondità delle buche in alcune zone del X Municipio possono compromettere seriamente gli pneumatici della macchine che sfortunatamente dovessero non accorgersi dei "crateri" presenti sull'asfalto.E anche per questo, in attesa che la situazione venga in qualche modo sistemata, che è consigliabile per tutti non superare i limiti di velocità e guidare con grande circospezione.VIDEO/FOTO Credit: Mino Ippoliti