Appio, cede il manto stradale: betoniera rimane incastrata nella voragine

Ancora un cedimento del manto stradale a Roma e ancora una volta disagi nel quartiere Appio. Questo pomeriggio, una betoniera che stava svolgendo lavori di consolidamento di una palazzina, è rimasta incastrata in una voragine.

È accaduto in via Todi. Gli agenti della polizia locale del VII Gruppo Appio hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo, tuttora in corso, con l'ausilio del vigili del fuoco. Chiuso il tratto di strada interessato, da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 21:05

