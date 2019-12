Stop all'estensione delle ZTL fino alle 19 in centro storico.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tarda serataapprova una mozione perprevisti dal Pums a partire da Natale di quest'anno. Con 19 voti favorevoli, ma anche la contrarietà del presidente M5s della commissione capitolina Mobilità e cinque astenuti (sempre della maggioranza pentastellata),che impegna sindaca e assessori competenti a «dare mandato di sospendere l'estensione della chiusura della ztl alle ore 19 e le iniziative sperimentali di pagamento della sosta per i residenti in varie zone di Roma da oggi e per tutto il periodo natalizio e fino al termine del saldi invernali 2020». Il documento impegna inoltre sindaca e giunta «a istituire un tavolo con gli assessorati, le commissioni Commercio e Mobilità e le associazioni di categoria per poter trovare adeguate misure di tutela e compensazione per le attività produttive necessarie per l'introduzione delle misure citate a sostegno della salute dei cittadini»«A Natale e durante i saldi - ha spiegato Coia - si concentrano i fatturati delle attività del centro storico che non vogliamo vedere soccombere sotto i colpi di due competitor, quali lo shopping via internet e i centri commerciali. Siamo d'accordo con le linee di questa amministrazione, con le misure a tutela della salute dei cittadini, ma questo è solo un piccolo aiuto per i commercianti. Con questa mozione forse qualche piccola attività non chiuderà a causa di ulteriori difficoltà».