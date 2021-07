Roma, stop alle botticelle durante le ondate di calore: la misura in vigore da oggi fino al 30 settembre

Roma, con l'arrivo dell'estate arrivano le limitazioni alle botticelle per tutelare i cavalli. La sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede lo stop nelle giornate contraddistinte da ondate di calore.

Leggi anche > Omicidio Willy, due ragazze erano con i fratelli Bianchi quando sono stati chiamati: «Ci hanno portato al locale e poi sono spariti»

Il criterio è basato sul livello di rischio 3 del bollettino meteorologico diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Nelle giornate più calde, quando le condizioni ad elevato rischio persistono per almeno tre giorni consecutivi, la circolazione delle botticelle sarà consentita solo a partire dalle ore 18 e a condizione che la temperatura sia inferiore ai 25°C. Il rilevamento delle temperature verrà effettuato sulla base dei dati pubblicati dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione di Roma Urbe.

LEGGI L'ORDINANZA COMPLETA

La nuova ordinanza, in vigore già da oggi e fino al 30 settembre, prevede anche che i cavalli, indipendentemente dall'attività in cui sono impiegati, siano tenuti a riposo in ambienti freschi e areati, e che venga loro garantita la movimentazione necessaria durante il blocco della circolazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA