Roma, stop alle botticelle nelle ore più calde fino al 15 settembre

Stop alle botticelle, dalle 13 alle 17 tutti i giorni dal primo giugno al 15 settembre a Roma. In caso di temperature superiori a 35 gradi è fatto divieto di far lavorare i cavalli: la restrizione è estesa alle ore dalle 11 alle 18 nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del «Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute» di Ministero della Salute e Protezione Civile di Roma.

È quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri e che riguarda o veicoli a trazione animale e la tutela degli equidi in presenza di ondate di calore di particolare intensità. Durante questo periodo di forzata inattività, ai cavalli dovranno essere comunque garantiti, adeguata movimentazione ed esercizio fisico. Il provvedimento non si limita più a fare riferimento solo a specifici livelli di temperatura ma amplia il raggio di azione, andando a tutelare il benessere degli animali, soprattutto in considerazione di una stagione estiva caratterizzata da temperature particolarmente elevate, alto tasso di umidità e scarsa ventilazione.

L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha spiegato: «Introduciamo nuovi parametri per determinare la possibilità dell'uscita in strada dei cavalli: non più solo la temperatura, ma anche l'umidità presente nell'aria, la ventilazione e l'irraggiamento solare. Stiamo lavorando alla modifica del regolamento sul benessere degli animali per rendere permanenti queste prescrizioni»

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 16:55

