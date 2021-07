Roma, stop alle 21 di bus e tram per Italia-Inghilterra. Il consigliere Onorato: «Si chiude per paura dei vandali, siamo al terzo mondo»

Domani a Roma alle ore 21, per la finale di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra, autobus e tram dovranno, su ordine della Questura, interrompere il servizio di trasporto. Una decisione presa per ragioni di ordine pubblico, prevenire pericolosi assembramenti e possibili atti vandalici da parte di teppisti in caso di festeggiamenti per la vittoria. La scelta però, come nota sul social Alessandro Onorato, consigliere comunale di Roma Capitale, mette nel contempo in serie difficoltà molti cittadini, in questo modo impossibilitati a muoversi.

Euro 2020, stop dei mezzi pubblici alle 21:00. La protesta di Alessandro Onorato

In occasione della finale di Euro 2020 a Roma autobus e tram devono interrompere il servizio alla 21. Una decisione presa dalla Questura per motivi di ordine pubblico, che non trova d’accordo Alessandro Onorato, consigliere comunale di Roma Capitale della lista Marchini: «Domani alle h21.00 a Roma Autobus e Tram dovranno terminare il servizio pubblico su ordine della Questura – ha scritto dalla sua pagina Facebook - Per paura degli atti vandalici sui mezzi a seguito della partita dell’Italia si preferisce direttamente togliere il servizio piuttosto che garantire l’ordine pubblico. Solo a me sembra una follia? Come al solito invece di prendere a calci nel sedere una minoranza di incivili si punisce una moltitudine di persone oneste che senza mezzi Atac non sanno come muoversi. Altro che Capitale d’Italia ormai siamo nel terzo mondo».

Le disposizioni della Questura riguardano bus, filobus, tram e la ferrovia Termini-Centocelle. La rete bus notturna è sospesa fino alle ore 3,30 mentre le ultime corse delle metro A, B e C partiranno alle ore 1.30.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 21:03

