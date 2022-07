Roma, i consiglieri comunali si aumentano lo stipendio: da 2mila a 3mila euro

Da 2 mila a circa 3 mila euro netti al mese. Non cambia la storia quando gli eletti - dal Parlamento ai Consigli comunali - sono chiamati a migliorare le proprie condizioni economiche.

Così è stato anche in Assemblea capitolina, con un voto che al dunque ha visto schierarsi per il sì praticamente tutti. Soltanto tre consiglieri del Movimento 5Stelle (Linda Meleo, Paolo Ferrara e Daniele Diaco) si sono espressi con un voto contrario. Del gruppo consiliare dei pentastellati non era presente l'ex sindaca Virginia Raggi e il suo ex assessore al personale, oggi consigliere della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. Hanno partecipato al voto, invece, i due consiglieri di Italia viva e i tre di Azione che nei giorni scorsi - insieme al M5s - hanno polemizzato con il documento.



L'atto è stato approvato con 33 voti favorevoli di maggioranza e parte delle opposizioni. Per la maggioranza hanno votato favorevolmente: Partito democratico, Sinistra civica ecologista, Roma futura, Europa verde, Demos. Per le opposizioni hanno votato favorevolmente: Fratelli d'Italia, Udc Forza Italia. Assenti i consiglieri della Lega, così come il consigliere di maggioranza Barbati.



La capogruppo del Pd Baglio ha precisato: «È un provvedimento misurato e commisurato agli oneri e responsabilità che in quest'aula il consigliere svolge sette giorni su sette e a qualsiasi ora del giorno. Qualcuno ha detto che è anche poco, io dico che è il giusto».



L'adeguamento viene effettuato sulla base della legge che nel 2009 ha previsto l'istituzione dell'ente Roma Capitale. L'adeguamento sarà pari al 45% dell'indennità del sindaco e in assestamento di bilancio il Campidoglio prevederà, a sostegno dell'operazione, 2 milioni e 100mila euro che andranno ad aggiungersi ai 327mila euro in arrivo dallo Stato.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA