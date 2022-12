Alla Stazione Tiburtina giochi, arte in mostra e racconti di viaggio con #InTransito

Dal 5 all’11 dicembre i viaggiatori che frequentano la Stazione Tiburtina potranno intr#attenersi con le iniziative di “#InTransito - esperienze creative” per raccontare “i viaggi dell’umanità”. In questa terza edizione si rivedrà l’artista Sergio Gotti con una grande installazione in cartone che illustrerà gli emisferi e i continenti e l’impatto dell’uomo sull’ecosistema: una scultura multi rilievo che verrà assemblata dal pubblico in base alle risposte date a un gioco tematico. L’opera prenderà quindi forma ogni giorno in modalità diversa.



A tornare è anche il social wall arricchito di nuovi contenuti e il pubblico potrà interagire con la mappa digitale del mondo online consultabile su un maxi-schermo touch: saranno visualizzati e attivabili i contributi video dei “sustainable traveler” che avranno risposto alla call per “inviati speciali” di #InTransito. Il pubblico presente in stazione avrà la possibilità di cliccare sui punti geolocalizzati, aprendo così una finestra dove verranno riepilogate le informazioni condivise, avviando poi il video descrittivo.

Da segnalare anche “La capsula del tempo”, i “Laboratori per bambini”, i “Percorsi di parole”, le “Escursioni girovaghe dal mondo” e le “Incursioni creative”, quindi “La lampada dei desideri”, ovvero due performance del calligrafo arabo ed artista Amjed Rifaie con le frasi sul viaggio lasciate dagli utenti.

L’evento è prodotto dall’associazione culturale Music Theatre International in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA