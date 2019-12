#info #atac Metro A: stazione Repubblica chiusa, i treni transitano senza fermarsi. Utilizzare le vicine stazioni di Termini e Spagna (danni da maltempo) #roma — infoatac (@InfoAtac) December 3, 2019

Martedì 3 Dicembre 2019, 09:50

La stazione Repubblica della Metro A è allagata e chiusa da ieri sera a seguito dell'intenso acquazzone. In avvio del servizio forti disagi anche sulla rete tramviaria e per le ferrovie cittadine, con le linee 2 e 19 interrotte per alcune ore e la Roma-Lido interessata da rallentamenti. Anche la Metro B ha subito dei rallentamenti a causa però di un malore di un passeggero.