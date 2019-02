Alunno stalker si innamora della prof: inseguimenti e molestie all'insegnante

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fiori, biglietti, regali, cioccolatini. Poi attenzioni particolari sempre più morbose. Sicuramente non gradite: appostamenti sotto la scuola fino all'invio di sessanta messaggi di posta elettronica nei quali lo studente spasimante e follemente innamorato della professoressa d'italiano le chiedeva di sposarlo. Una vita resa infernale, tanto da generare anche la paura di uscire di casa ed andare a lavorare.È l'escalation delirante di un ragazzo slovacco alunno di una scuola privata di lingue, che in breve tempo è divenuto uno stalker a tutti gli effetti nei confronti della donna, costretta a cambiare abitudini di vita per evitarlo, fino al momento in cui i carabinieri della compagnia Parioli lo hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori. A nulla erano valsi i provvedimenti di non avvicinamento alla docente che erano stati notificati allo studente innamorato. L' uomo utilizzava ogni mezzo per avvicinarsi, anche a parenti ed amici, pur di avere informazioni sul suo conto. Migliaia sono stati i contatti che lo straniero ha avuto e cercato con la vittima, anche con utenze sconosciute.L'inferno per la donna era iniziato nel mese di dicembre, quando l'istituto d'istruzione dove lavora l'insegnante aveva cominciato i corsi di lingua italiana per stranieri. L' uomo, rimasto subito colpito dal fascino che la professoressa esercitava nei suoi confronti, ha pensato che alcuni modi di fare molto educati e professionali della docente fossero in realtà dettati dal fatto che provava interesse nei suoi confronti. In realtà aveva travisato. Da quel momento in poi il quarantaquattrenne ha cominciato a renderle la vita impossibile, arrivando a creare decine di profili Facebook e di altri social falsi pur di rimanere in contatto con la vittima delle sue persecuzioni.Le pressioni psicologiche ed il tenore degli ultimi messaggi avevano subìto negli ultimi tempi toni inquietanti, arrivandole persino a chiedere rapporti e contatti fisici. Gli investigatori dopo aver ricostruito tutta la condotta del persecutore hanno chiesto attraverso la procura una misura cautelare, che il giudice per le indagini preliminari ha concesso.riproduzione riservata ®