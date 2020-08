Perseguita una ragazza di cui si è "invaghito" con appostamenti e minacce: arrestato stalker di 36 anni

Un 36enne di Roma, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Macao per atti persecutori nei confronti di una 29enne romana, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica.



Dopo averla conosciuta in un pub dove la donna lavora ed essersene invaghito, sebbene il sentimento non fosse ricambiato, l'uomo non si è rassegnato ed ha iniziato, prima ad infastidirla, poi a perseguitarla con telefonate e minacce a tutte le ore del giorno e della notte. È passato poi a veri e propri appostamenti e incursioni sul luogo di lavoro della vittima, durante i quali ha anche minacciato e aggredito i colleghi intervenuti per difenderla.



Non contento, il 36enne non ha per nulla accennato a porre fine alle azioni persecutorie, alimentando nella donna un profondo senso di difficoltà e paura, arrivando perfino ad incendiare un'auto, una moto e alcuni cassonetti dell'immondizia, nelle vicinanze del pub, a scopo intimidatorio. Dopo quest'ultimo episodio, la 29enne ha deciso di denunciare la situazione ai carabinieri della stazione Roma Macao. Il racconto della vittima e la ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri grazie all'acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e l'ascolto dei testimoni, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. I carabinieri hanno rintracciato lo stalker a Colleferro e lo hanno arrestato. È stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 10:52

