Palazzo occupato, esposto per violazione dei sigilli. Inquilini: «Pronti ad autodenunciarci in difesa del cardinale Konrad»

È stato presentato questa mattina alle forze dell'ordine da parte di Areti un esposto contro ignoti per la violazione dei sigilli della cabina elettrica di media tensione da parte del card. Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa che ha riattaccato la corrente nel palazzo occupato al 55 di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma.



Un atto dovuto da parte del Gruppo Acea, la cui società di distribuzione, Areti S.p.A., era stata obbligata a interrompere la fornitura su incarico del gruppo Hera, cui fa capo il contratto del palazzo. L'esposto è ora atteso in Procura.



« Faremo una raccolta firme perché se il cardinale Konrad sarà denunciato siamo pronti a autodenunciarci in sostegno al suo gesto di umanità » . Lo afferma all'Adnkronos Adriano Cava di 'Spine Time Labs', il centro culturale polifunzionale che organizza attività nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme dove l'elettricità è stata staccata per una settimana circa e poi ripristinata dal cardinale Konrad Krajewski, in vista dell'assemblea pubblica indetta per le 18. « Stasera faremo il punto di quanto successo e l'assemblea servirà ad avere la narrazione diretta di quanto accaduto » , ha continuato. Lunedì 13 Maggio 2019, 13:30

